الولايات المتحدة: احتجاز ناقلة نفط جديدة في منطقة الكاريبي

الولايات المتحدة: احتجاز ناقلة نفط جديدة في منطقة الكاريبي

أعلنت القوات المسلحة الأمريكية، يوم الخميس، عن احتجاز ناقلة نفط جديدة تخضع للعقوبات في مياه الكاريبي، وذلك في إطار حملتها المتواصلة للضغط على فنزويلا وصادراتها من النفط.

وأكد القيادة العسكرية الأمريكية لأمريكا الجنوبية الخبر عبر منصة “X” إلى جانب إعلانها عن العملية العسكرية، قائلة إن **«فيرونيكا» ناقلة نفط جديدة تتحدى الحصار الذي فرضه دونالد ترامب على النفط الفنزويلي».

فعليًا، يعد هذا السادس من نوعه من ناقلات النفط التي يتم احتجازها في هذا السياق، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى استغلال موارد النفط في البلاد بعد القبض على رئيسها نيكولاس مادورو.

