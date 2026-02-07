Français
الولايات المتحدة الامريكية تطالب مواطنيها بمغادرة إيران

أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا عاجلا لمواطنيها في إيران أمس الجمعة، طالبتهم فيه بالمغادرة “فورا”، وذلك في مؤشر على تصاعد التوتر مع عقد محادثات رفيعة المستوى في سلطنة عمان تهدف إلى نزع فتيل أزمة إقليمية متفاقمة.

و قالت السفارة الأميركية ‘الافتراضية’ في طهران إن على الأميركيين وضع خطط رحيل لا تعتمد على المساعدة الحكومية، في وقت يتزايد فيه الحشد العسكري في المنطقة.

و أفادت السفارة باستمرار الحكومة الإيرانية في تقييد الوصول إلى شبكات الإنترنت والهواتف المحمولة والثابتة، إلى جانب إغلاق طرق رئيسية وتعطل وسائل النقل العام. وحثت واشنطن مواطنيها على عدم الاعتماد على المساعدة الحكومية المباشرة في عمليات الإجلاء، وتأمين مؤن كافية من الغذاء والدواء لمن تعذر عليهم الرحيل.

و في ظل إلغاء شركات الطيران لرحلاتها، حددت الخارجية الأمريكية المنافذ البرية التالية كخيارات بديلة مثل أرمينيا وتركيا وتركمانستان وأذربيجان.

و حذرت المواطنين من مزدوجي الجنسية (الأميركية-الإيرانية) من خطر استخدام الجوازات الأميركية، مؤكدة أن طهران لا تعترف بالجنسية المزدوجة وستتعامل معهم كمواطنين إيرانيين.

و أشار إلى أن مجرد إظهار صلات بالولايات المتحدة قد يمثل ذريعة كافية للاعتقال أو الاستجواب من قبل السلطات الإيرانية.

