الولايات المتحدة: المسؤول العسكري الأرفع لأمريكا اللاتينية يغادر منصبه

الولايات المتحدة: المسؤول العسكري الأرفع لأمريكا اللاتينية يغادر منصبه

على خلاف المعدّل المعتاد الذي يبلغ في المتوسط ثلاث سنوات على هذا المستوى من المسؤولية، غادر الأميرال ألفين هولسي رسميًا مهامه يوم الجمعة 12 ديسمبر، بعد عام واحد فقط في المنصب، بعدما كان يقود الحملة الأمريكية للضربات في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ، التي أُطلقت ضد قوارب يُشتبه في استخدامها من قبل مهربي المخدرات.

وكان هولسي قد عُيّن من قبل إدارة ترامب لقيادة نحو 10 آلاف جندي منتشرين في هذه المنطقة. وحتى هذا اليوم، كان أعلى ضابط رتبةً مسؤولًا عن الضربات الجوية التي استهدفت سفن التهريب، بعد مسيرة مهنية مرموقة امتدت لـ37 عامًا من الخدمة.

سبب هذا الرحيل! في ظل خلاف مع وزير الدفاع بيت هيغسيث بشأن قانونية الضربات الأمريكية التي نُفذت في المنطقة منذ بداية سبتمبر، والتي أسفرت عن قرابة 90 قتيلًا، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مغادرته جاءت على خلفية مخاوف عبّر عنها بشأن هذه المهمة وبشأن استخدام القوة ضد أشخاص يُشتبه في كونهم مهربي مخدرات.

وللتذكير، كان هولسي قد أكد في أكتوبر أنه سيغادر قيادة القوات الأمريكية لأمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى في منتصف ديسمبر، من دون أن يوضح أسباب هذا الرحيل المفاجئ.

أما خليفته فليس سوى الفريق في سلاح الجو إيفان بيتوس.

