الولايات المتحدة: بعد رونالدو، ميسي وترامب يجتمعون في البيت الأبيض (فيديو)

منافسة تتجاوز حدود الملعب. بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جاء دور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للقاء الرئيس ترامب. وقد حظيت هذه الزيارة الاستثنائية باهتمام إعلامي واسع النطاق، وجذبت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

استقبل الرئيس دونالد ترامب مساء اليوم في البيت الأبيض فريق إنتر ميامي، بطل كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم لعام 2025. وأتاح هذا اللقاء لرئيس الولايات المتحدة فرصة الاحتفال بفوز الفريق باللقب.

وصرح دونالد ترامب قائلاً: “يسعدنا اليوم أن نرحب ببطل كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم لعام 2025، … ويشرفني أن أقول ما لم يُتح لأي رئيس أمريكي من قبل: أهلاً بك في البيت الأبيض، ليونيل ميسي!”.

ولم يتردد ترامب في الإشادة بالتأثير الفوري للأرجنتيني في الدوري الأمريكي لكرة القدم، قائلاً: “لقد جاء هذا اللاعب إلى هنا وفاز. يأتي العديد من اللاعبين العظماء إلى هنا، ويقدمون أداءً جيداً، لكنهم لا يفوزون. أما أنت يا ليو، فقد أتيت وفزت.” لقد تحملت ضغطًا أكبر بكثير من الآخرين، وجئت بكل هذا الضغط، ومع ذلك فزت.

وتقديرًا لجهوده، قدّم ليونيل ميسي لدونالد ترامب كرة قدم موقعة من نادي إنتر ميامي وقميصًا للفريق. وأشاد الرئيس بقرار اللاعب الانضمام إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم رغم كثرة الخيارات المتاحة له. وقال: “ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في كأس العالم. كان بإمكانك الذهاب إلى أي مكان في العالم، لكنك اخترت المجيء إلى هنا. لا ألومك، فالطقس هنا رائع”.

