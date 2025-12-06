الولايات المتحدة: بعد معاقبته من قبل الاتحاد الأوروبي، ماسك يهاجم «مفوّضي شتازي»

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة X لعدم احترامها قانون الخدمات الرقمية (DSA)، ما أثار غضب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وكذلك فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومؤيّدي تيار MAGA («لنجعل أمريكا عظيمة من جديد»).

وتُعدّ هذه أول مرة يتم فيها فرض غرامة على منصة رقمية في إطار تطبيق قانون DSA.

وفي أول ردّ له، كتب ماسك على منصة X: «لقد فرض الاتحاد الأوروبي هذه الغرامة غير المعقولة ليس فقط على X، بل عليّ شخصيًا أيضًا، وهو ما يزيد الأمر جنونًا. ويبدو أنه من المناسب أن نوجّه ردّنا ليس فقط إلى الاتحاد الأوروبي، بل أيضًا إلى الأفراد الذين اتخذوا هذا الإجراء ضدي».

وأشار ماسك، في سياق حديثه عن الارتفاع الكبير في نشر المعلومات، إلى أن «مفوضي الاتحاد الأوروبي الـ“مستيقظين” من شتازي [الشرطة السياسية لألمانيا الشرقية سابقًا] على وشك أن يدركوا تمامًا معنى تأثير سترايسند».

كما واصل انتقاد الاتحاد الأوروبي عبر وسم جديد: «ألغوا الاتحاد الأوروبي»، وذلك ردًا على منشور جاء فيه: «مرحبًا بكم في الإمبراطورية البيروقراطية للاتحاد الأوروبي: حيث تموت الديمقراطية».

ومن جانب الدبلوماسية الأمريكية، علّق وزير الخارجية ماركو روبيو على منصة X معتبرًا القرار «هجومًا ضد جميع المنصات التكنولوجية الأمريكية وضد الشعب الأمريكي من قبل حكومات أجنبية».

أما هينا فيرككونن، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلّفة بالشؤون الرقمية، فقد شدّدت في تعليقها على أن ما جرى «لا علاقة له بالرقابة»، بل يتعلق بالتطبيق الصارم للتشريعات الأوروبية.

ويُذكر أن هذا القانون دخل حيّز التنفيذ منذ عامين بهدف مكافحة المحتويات غير القانونية والخطيرة على الإنترنت، مع فرض التزامات مشدّدة على أكبر المنصات النشطة داخل الاتحاد الأوروبي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



