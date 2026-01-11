Français
الولايات المتحدة تحث رعاياها على مغادرة فنزويلا فورا لأسباب أمنية

حثت الولايات المتحدة، مواطنيها على عدم السفر إلى فنزويلا، كما دعت رعاياها المتواجدين فيها على مغادرة البلاد فورا.

و أصدرت السفارة الأمريكية في فنزويلا بيانا، اليوم الأحد، تحذر فيه بأن الوضع الأمني في فنزويلا غير مستقر وقابل للتطور، داعية المواطنين الأمريكيين الموجودين داخل فنزويلا إلى مغادرة البلاد فورا.

و ذكر البيان، أنه قبل المغادرة، ينبغي على المواطنين الأمريكيين اتخاذ أقصى درجات الحيطة و الحذر و الانتباه لما يحيط بهم خاصة أن هناك تقارير تشير إلى قيام جماعات من الميليشيات المسلحة، المعروفة باسم «الكوليكتيفوس»، بنصب حواجز على الطرق و تفتيش المركبات بحثًا عن أدلة على الجنسية الأمريكية أو الدعم للولايات المتحدة.

و طالبت السلطات الأمريكية رعاياها في فنزويلا بالبقاء في حالة يقظة دائمة و توخي الحذر الشديد عند التنقل برًا و في الوقت نفسه لا تزال الانقطاعات المتقطعة للكهرباء والخدمات الأساسية مستمرة في مختلف أنحاء البلاد.

و تخضع فنزويلا لأعلى مستوى من تحذيرات السفر الأمريكية، و هو المستوى الرابع : لا تسافر، نظرًا للمخاطر الجسيمة التي تهدد الأمريكيين، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتعذيب أثناء الاحتجاز و الإرهاب و الاختطاف و التطبيق التعسفي للقوانين المحلية و ارتفاع معدلات الجريمة و الاضطرابات المدنية ، إضافة إلى ضعف البنية التحتية الصحية.

