الولايات المتحدة تحث رعاياها على مغادرة فنزويلا فورا لأسباب أمنية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حثت الولايات المتحدة، مواطنيها على عدم السفر إلى فنزويلا، كما دعت رعاياها المتواجدين فيها على مغادرة البلاد فورا.

و أصدرت السفارة الأمريكية في فنزويلا بيانا، اليوم الأحد، تحذر فيه بأن الوضع الأمني في فنزويلا غير مستقر وقابل للتطور، داعية المواطنين الأمريكيين الموجودين داخل فنزويلا إلى مغادرة البلاد فورا.

و ذكر البيان، أنه قبل المغادرة، ينبغي على المواطنين الأمريكيين اتخاذ أقصى درجات الحيطة و الحذر و الانتباه لما يحيط بهم خاصة أن هناك تقارير تشير إلى قيام جماعات من الميليشيات المسلحة، المعروفة باسم «الكوليكتيفوس»، بنصب حواجز على الطرق و تفتيش المركبات بحثًا عن أدلة على الجنسية الأمريكية أو الدعم للولايات المتحدة.

و طالبت السلطات الأمريكية رعاياها في فنزويلا بالبقاء في حالة يقظة دائمة و توخي الحذر الشديد عند التنقل برًا و في الوقت نفسه لا تزال الانقطاعات المتقطعة للكهرباء والخدمات الأساسية مستمرة في مختلف أنحاء البلاد.

و تخضع فنزويلا لأعلى مستوى من تحذيرات السفر الأمريكية، و هو المستوى الرابع : لا تسافر، نظرًا للمخاطر الجسيمة التي تهدد الأمريكيين، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتعذيب أثناء الاحتجاز و الإرهاب و الاختطاف و التطبيق التعسفي للقوانين المحلية و ارتفاع معدلات الجريمة و الاضطرابات المدنية ، إضافة إلى ضعف البنية التحتية الصحية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



