Français
Anglais
العربية
سياسة

الولايات المتحدة: ترامب وسيطًا بين مصر وإثيوبيا بشأن تقاسم مياه النيل!

الولايات المتحدة: ترامب وسيطًا بين مصر وإثيوبيا بشأن تقاسم مياه النيل!

كما هو الحال في معظم الأزمات السياسية الراهنة، يُنتظر أن تعيد الولايات المتحدة تنشيط جهودها للوساطة بين مصر وإثيوبيا، في إطار نزاعٍ طويل الأمد يتعلق بتقاسم مياه نهر النيل.

جاء ذلك في رسالة وجّهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبّر فيها عن شكره له على دوره في التوسط «الناجح» للتوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية «حماس».

وكتب ترامب في الرسالة: «انطلاقًا من روح صداقتنا الشخصية، ومن التزام الولايات المتحدة بدعم السلام ورفاهية الشعب المصري، فإنني مستعد لاستئناف الوساطة الأميركية بين مصر وإثيوبيا من أجل التوصل إلى حلّ مسؤول لقضية “تقاسم مياه النيل”، بشكل نهائي».

وأشار ترامب إلى «الأهمية العميقة» التي يمثلها نهر النيل بالنسبة إلى مصر، مؤكدًا أن أي اتفاق يجب أن يضمن الاحتياجات المائية طويلة الأمد لمصر، وكذلك للسودان وإثيوبيا.

وختم بالقول إن «الولايات المتحدة تؤكد أنه لا يجوز لأي دولة في هذه المنطقة أن تسيطر بشكل أحادي على الموارد الثمينة لنهر النيل، بما يضرّ بجيرانها في هذه العملية».

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

616
الأخبار

بشرى لأحباء الأولمبي الباجي : المنتدبون الجُدُد جاهزون لمباراة اليوم

426
الأخبار

ميركاتو : الأولمبي الباجي ينتدب لاعبًا نيجيريًا وآخر بنينيًا
320
الأخبار

تونس: الميناء التجاري بقابس يتعزز بجرار بحري جديد عالي القدرة
292
الأخبار

العليبي: نزع سلاح المقاومة و جعل حكومة التكنوقراط هي المتحكمة في غزة أهم نقطة في خطة أمريكا و اسرائيل [فيديو]
291
أخر الأخبار

مدير الصحة بصفاقس يكشف حقيقة الوضع الوبائي بالجهة (فيديو)
270
الأخبار

المغرب : الملك الحسن الثالث بعيون صحيفة فرنسية… تغييرات كبرى في الأفق و رؤوس قد تسقط
265
أخر الأخبار

تونس تدشن تحولا تاريخيا في قطاع السكن الاجتماعي
263
أخر الأخبار

ظهور ماكرون بعين حمراء متورمة يثير التساؤلات… والإليزيه يرد
258
أخر الأخبار

الدربالي: رئيس الدولة مُتمسك بالدور المحوري لمجلس الجهات والأقاليم
257
الأخبار

خرج مادورو و أغلقت ديلسي رودريغيز الباب خلفه : شهر العسل مع ترامب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى