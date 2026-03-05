الولايات المتحدة : ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قام مساء اليوم الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، إحدى مهندسات سياسة ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

وقال ترامب في تدوينة على منصته الاجتماعية تروث سوشال إن الوزيرة التي كلفها بمهمة “مبعوثة خاصة” الى أمريكا اللاتينية، سيخلفها في 31 مارس السناتور الجمهوري ماركواين مولين.

ووفق تقارير صحفية، اتخذ ترامب قراره بعد جلسات استماع في الكونغرس واجهت خلالها كريستي نويم صعوبة في الإجابة على تساؤلات تتعلق بمنح عقد عام كبير.

