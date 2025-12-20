Français
Anglais
العربية
الأخبار

الولايات المتحدة تصادر ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا

احتجزت الولايات المتحدة، ‌السبت، ​ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، حسبما أعلنت ​وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في ‌منشور على منصة “⁠إكس”.

و قالت نويم : “ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة الحركة غير المشروعة للنفط الخاضع ⁠للعقوبات الذي يستخدم لتمويل إرهاب المخدرات في المنطقة”.

و أوضحت أن ‌خفر السواحل الأميركي احتجز السفينة قبل الفجر، بدعم من وزارة الدفاع الأميركية.

و يأتي الاحتجاز في ظل تكثيف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطها على فنزويلا، بفرض حصار نفطي.

و الأسبوع الماضي صادرت القوات الأميركية ناقلة نفط أولى قبالة سواحل فنزويلا و هي عملية ندد بها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ووصفها بأنها “قرصنة بحرية”.

