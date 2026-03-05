الولايات المتحدة تعلن إيقاف عمليات سفارتها في الكويت

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في الكويت تعليق جميع أنشطتها حتى إشعار آخر.

ويشمل هذا القرار إلغاء جميع المواعيد القنصلية، سواء العادية أو الطارئة، بما في ذلك تلك المتعلقة بخدمات التأشيرات وتقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين.

وأدانت الكويت بشدة هجوما ايرانيا استهدف مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، واعتبرت هذا الإجراء انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي.

