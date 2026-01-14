الولايات المتحدة تعلّق إجراءات منح التأشيرات لمواطني 75 دولة بينها دول عربية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت شبكة “فوكس نيوز” أن وزارة الخارجية الأمريكية قررت تعليق جميع إجراءات إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة، من بينها عدد من الدول العربية، في خطوة تهدف إلى تشديد التدقيق الأمني والإداري على المتقدمين الذين يُحتمل أن يشكّلوا “عبئًا على نظام المساعدات العامة” في الولايات المتحدة.

وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية، اطلعت عليها “فوكس نيوز ديجيتال”، تم توجيه القنصليات الأمريكية إلى رفض طلبات التأشيرات استنادًا إلى القوانين المعمول بها، وذلك إلى حين استكمال مراجعة شاملة لآليات الفحص والتدقيق المتبعة في معالجة ملفات طالبي التأشيرات.

وتشمل قائمة الدول المعنية بالقرار كلاً من الصومال وروسيا وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ومصر ونيجيريا وتايلاند واليمن، إلى جانب دول أخرى من مناطق مختلفة من العالم.

وأشارت الشبكة إلى أن قرار التعليق سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 21 جانفي، وسيستمر إلى أجل غير مسمى، في انتظار انتهاء وزارة الخارجية الأمريكية من إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بدراسة طلبات التأشيرات ومعايير القبول.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



