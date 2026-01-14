Français
Anglais
العربية
الأخبار

الولايات المتحدة تعلّق إجراءات منح التأشيرات لمواطني 75 دولة بينها دول عربية

الولايات المتحدة تعلّق إجراءات منح التأشيرات لمواطني 75 دولة بينها دول عربية

أفادت شبكة “فوكس نيوز” أن وزارة الخارجية الأمريكية قررت تعليق جميع إجراءات إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة، من بينها عدد من الدول العربية، في خطوة تهدف إلى تشديد التدقيق الأمني والإداري على المتقدمين الذين يُحتمل أن يشكّلوا “عبئًا على نظام المساعدات العامة” في الولايات المتحدة.

وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية، اطلعت عليها “فوكس نيوز ديجيتال”، تم توجيه القنصليات الأمريكية إلى رفض طلبات التأشيرات استنادًا إلى القوانين المعمول بها، وذلك إلى حين استكمال مراجعة شاملة لآليات الفحص والتدقيق المتبعة في معالجة ملفات طالبي التأشيرات.

وتشمل قائمة الدول المعنية بالقرار كلاً من الصومال وروسيا وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ومصر ونيجيريا وتايلاند واليمن، إلى جانب دول أخرى من مناطق مختلفة من العالم.

وأشارت الشبكة إلى أن قرار التعليق سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 21 جانفي، وسيستمر إلى أجل غير مسمى، في انتظار انتهاء وزارة الخارجية الأمريكية من إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بدراسة طلبات التأشيرات ومعايير القبول.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

817
الأخبار

والي باجة يتفقد تقدم أشغال إعادة تعشيب ملعب بوجمعة الكميتي

650
الأخبار

الأولمبي الباجي يسعى لتأهيل ستة لاعبين جدد قبل انطلاق البطولة
353
الأخبار

انتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس [فيديو ]
341
الأخبار

فساد مالي صلب اتحاد الفلاحة : حكم بسجن عبد المجيد الزار لمدة 6 سنوات
326
الأخبار

ريال مدريد يعلن إنهاء تعاقده مع المدرب تشابي ألونسو بالتراضي
325
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : تعيين حكم مباراة المغرب و نيجيريا
302
الأخبار

سليم الرياحي يقترب من العودة إلى تونس ؟؟!!
292
أخر الأخبار

بتكليف من الرئيس : منح وسام الوفاء والتضحية لعائلة الشهيد مروان القادري (فيديو)
289
الأخبار

حارس الجزائر يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد مغادرة الكان
284
الأخبار

جيش الطيران يتسلّم طائرة نقل عسكرية من نوع “C-130”

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى