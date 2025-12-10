الولايات المتحدة تعيد فتح ملف سلامة لقاحات كوفيد-19 وتحقق في وفيات محتملة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعاد إعلان إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية (FDA) فتح تحقيق في وفيات قد تكون مرتبطة بلقاحات كوفيد-19 الجدل من جديد حول ملف السلامة، خاصة أنّ هذه المراجعة تشمل فئات عمرية مختلفة وتأتي في فترة تشهد فيها السياسة الصحية بالولايات المتحدة تحوّلات لافتة. وتترقّب الأوساط الطبية ما ستكشف عنه هذه المراجعة الواسعة التي تمسّ أحد أكثر الملفات حساسية منذ انتشار الجائحة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، أمس الثلاثاء، إنّ إدارة الأغذية والعقاقير تعمل على مراجعة حالات وفيات يحتمل أن تكون مرتبطة باللقاحات المضادة لكوفيد-19 ضمن تقييم شامل لإجراءات السلامة. ولم تُعلن الوزارة بعد عن الفئات العمرية التي يشملها التحقيق.

وكان مفوض إدارة الأغذية والعقاقير مارتي ماكاري قد صرّح في وقت سابق بأن الإدارة تتحرّى هذه الوفيات خصوصًا في صفوف الشبان. من جهته، أشار كبير المسؤولين الطبيين والعلميين في الإدارة فيناي براساد، في مذكرة داخلية الشهر الماضي، إلى أنّ لقاحات كوفيد ربما ساهمت في وفاة ما لا يقل عن 10 أطفال نتيجة التهابات في عضلة القلب، معلنًا عن خطط لتشديد الرقابة على اللقاحات وتعزيز إجراءات المتابعة.

وبينما تواصل الولايات المتحدة اعتماد التطعيم كركيزة أساسية في استراتيجيتها الصحية، يثير هذا التحقيق تساؤلات جديدة ويغذّي الجدل العام حول الآثار الجانبية المحتملة للقاحات. وتؤكد السلطات الصحية أنّ الشفافية والاعتماد على البيانات العلمية سيظلان أساس كل القرارات المقبلة.

