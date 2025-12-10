Français
Anglais
العربية
عالمية

الولايات المتحدة تعيد فتح ملف سلامة لقاحات كوفيد-19 وتحقق في وفيات محتملة

الولايات المتحدة تعيد فتح ملف سلامة لقاحات كوفيد-19 وتحقق في وفيات محتملة

أعاد إعلان إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية (FDA) فتح تحقيق في وفيات قد تكون مرتبطة بلقاحات كوفيد-19 الجدل من جديد حول ملف السلامة، خاصة أنّ هذه المراجعة تشمل فئات عمرية مختلفة وتأتي في فترة تشهد فيها السياسة الصحية بالولايات المتحدة تحوّلات لافتة. وتترقّب الأوساط الطبية ما ستكشف عنه هذه المراجعة الواسعة التي تمسّ أحد أكثر الملفات حساسية منذ انتشار الجائحة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، أمس الثلاثاء، إنّ إدارة الأغذية والعقاقير تعمل على مراجعة حالات وفيات يحتمل أن تكون مرتبطة باللقاحات المضادة لكوفيد-19 ضمن تقييم شامل لإجراءات السلامة. ولم تُعلن الوزارة بعد عن الفئات العمرية التي يشملها التحقيق.

وكان مفوض إدارة الأغذية والعقاقير مارتي ماكاري قد صرّح في وقت سابق بأن الإدارة تتحرّى هذه الوفيات خصوصًا في صفوف الشبان. من جهته، أشار كبير المسؤولين الطبيين والعلميين في الإدارة فيناي براساد، في مذكرة داخلية الشهر الماضي، إلى أنّ لقاحات كوفيد ربما ساهمت في وفاة ما لا يقل عن 10 أطفال نتيجة التهابات في عضلة القلب، معلنًا عن خطط لتشديد الرقابة على اللقاحات وتعزيز إجراءات المتابعة.

وبينما تواصل الولايات المتحدة اعتماد التطعيم كركيزة أساسية في استراتيجيتها الصحية، يثير هذا التحقيق تساؤلات جديدة ويغذّي الجدل العام حول الآثار الجانبية المحتملة للقاحات. وتؤكد السلطات الصحية أنّ الشفافية والاعتماد على البيانات العلمية سيظلان أساس كل القرارات المقبلة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

580
الأخبار

الأولمبي الباجي يستأنف تحضيراته و رئيس الهيئة التسييرية يعد بضمان البقاء في الرابطة الأولى

349
الأخبار

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس
304
الأخبار

شي جين بينغ يتحدى ترامب و ماكرون بفائض تجاري يبلغ 1080 مليار دولار : «الصين ستسحقنا…»
301
أخر الأخبار

صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)
286
الأخبار

النادي الإفريقي يستأنف تدريباته
282
الأخبار

فرنسا : بريجيت ماكرون تنزلق بشكل خطير و تصف ناشطات نسويات بـ«الغبيّات القذرات»
280
الأخبار

تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع موسّع بإشراف وزير التجارة
278
الأخبار

الجزائر – تونس : منحة السفر السياحية بـ750 يورو ضحية نجاحها… و السلطات الجزائرية تتحرك لكبح تحيّل بعض المسافرين
273
عالمية

اليابان: إنذار بحدوث تسونامي بعد زلزال قوي بقوة 7,6 درجات
264
أخر الأخبار

في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر: سدود الشمال تدعّمت بـ51 مليون مربع

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى