Français
Anglais
العربية
عالمية

الولايات المتحدة تنسحب رسميًا من منظمة الصحة العالمية وسط مخاوف من تداعيات وخيمة

الولايات المتحدة تنسحب رسميًا من منظمة الصحة العالمية وسط مخاوف من تداعيات وخيمة

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، انسحابها الرسمي من منظمة الصحة العالمية، رغم تحذيرات متواصلة منذ أكثر من عام من أن هذه الخطوة قد تُلحق أضرارًا جسيمة بقطاع الصحة العامة داخل أمريكا وعلى الصعيد العالمي. وبرّرت واشنطن قرارها بما وصفته بـ«إخفاقات» المنظمة التابعة للأمم المتحدة في إدارة أزمة جائحة كوفيد-19.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع أمرًا تنفيذيًا في اليوم الأول من ولايته الجديدة سنة 2025، يقضي بخروج الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، مؤكّدًا آنذاك أن بلاده ستعيد النظر في طريقة تعاملها مع المؤسسات الدولية.

وفي بيان مشترك لوزارتي الصحة والخارجية الأمريكيتين، تم التأكيد على أن علاقة واشنطن بالمنظمة ستقتصر في المرحلة المقبلة على الجوانب التقنية الضرورية لاستكمال إجراءات الانسحاب.

وقال مسؤول صحي حكومي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة «لا تخطط للمشاركة بصفة مراقب، ولا تنوي العودة إلى عضوية المنظمة في المستقبل».

وأوضحت السلطات الأمريكية أنها تعتزم اعتماد التعاون المباشر مع الدول الأخرى، بدل العمل عبر المنظمات الدولية، من أجل متابعة الأوبئة ومراقبة الأمراض وتنسيق أولويات الصحة العامة.

وبحسب القانون الأمريكي، يفترض توجيه إشعار قبل عام كامل من الانسحاب، إلى جانب تسديد جميع المساهمات المالية المستحقة، والتي تُقدّر بنحو 260 مليون دولار. غير أن مسؤولًا في وزارة الخارجية نفى وجود نص قانوني يُلزم واشنطن بدفع هذه المبالغ قبل إتمام الانسحاب.

وفي مؤشر رمزي على القطيعة، أفاد شهود عيان بإزالة العلم الأمريكي من أمام المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، يوم الخميس.

ويأتي هذا القرار في سياق توجه أوسع للولايات المتحدة نحو الانسحاب من عدد من منظمات الأمم المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف لدى مراقبين من أن يؤدي ذلك، إلى جانب إنشاء «مجلس السلام» الذي أعلن عنه ترامب مؤخرًا، إلى إضعاف منظومة العمل متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة على الساحة الدولية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

568
أخر الأخبار

استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية في ولاية باجة غدًا

324
الأخبار

كارثة في بنزرت: السيول تجرف 79 رأسا من الأغنام والماعز 
317
الأخبار

والي صفاقس يتفقد جاهزية المؤسسات التربوية بعد تعليق الدروس
302
الأخبار

إقرار برنامج متكامل للإحاطة بالعائلات المتضررة جراء التقلبات المناخية
293
الأخبار

عودة الدروس إلى المؤسسات التربوية في ولاية جندوبة
291
الأخبار

رئيس الجمهورية يقدم واجب العزاء لعائلة ضحايا الفيضانات و يُسدي تعليماته بتكثيف عمليات البحث عن البحارة المفقودين [فيديو]
286
تونس

في أفق 2050، سيكون الشمال التونسي معرّضًا لفيضانات شديدة التأثير (تقرير)
282
الأخبار

ولاية بن عروس: تعليق الدروس غدا الخميس
281
أخر الأخبار

بمُشاركة الحرس البحري والجيش الوطني: تواصل عمليات البحث عن البحّارة المفقودين (صور+فيديو)
279
الأخبار

القصرين: بلدية حاسي الفريد تدعو إلى عدم استغلال بحيرتي السفايا ووادي شقتمة لمدّة 7 أيام

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى