الولايات المتحدة تنسحب رسميًا من منظمة الصحة العالمية وسط مخاوف من تداعيات وخيمة

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، انسحابها الرسمي من منظمة الصحة العالمية، رغم تحذيرات متواصلة منذ أكثر من عام من أن هذه الخطوة قد تُلحق أضرارًا جسيمة بقطاع الصحة العامة داخل أمريكا وعلى الصعيد العالمي. وبرّرت واشنطن قرارها بما وصفته بـ«إخفاقات» المنظمة التابعة للأمم المتحدة في إدارة أزمة جائحة كوفيد-19.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع أمرًا تنفيذيًا في اليوم الأول من ولايته الجديدة سنة 2025، يقضي بخروج الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، مؤكّدًا آنذاك أن بلاده ستعيد النظر في طريقة تعاملها مع المؤسسات الدولية.

وفي بيان مشترك لوزارتي الصحة والخارجية الأمريكيتين، تم التأكيد على أن علاقة واشنطن بالمنظمة ستقتصر في المرحلة المقبلة على الجوانب التقنية الضرورية لاستكمال إجراءات الانسحاب.

وقال مسؤول صحي حكومي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة «لا تخطط للمشاركة بصفة مراقب، ولا تنوي العودة إلى عضوية المنظمة في المستقبل».

وأوضحت السلطات الأمريكية أنها تعتزم اعتماد التعاون المباشر مع الدول الأخرى، بدل العمل عبر المنظمات الدولية، من أجل متابعة الأوبئة ومراقبة الأمراض وتنسيق أولويات الصحة العامة.

وبحسب القانون الأمريكي، يفترض توجيه إشعار قبل عام كامل من الانسحاب، إلى جانب تسديد جميع المساهمات المالية المستحقة، والتي تُقدّر بنحو 260 مليون دولار. غير أن مسؤولًا في وزارة الخارجية نفى وجود نص قانوني يُلزم واشنطن بدفع هذه المبالغ قبل إتمام الانسحاب.

وفي مؤشر رمزي على القطيعة، أفاد شهود عيان بإزالة العلم الأمريكي من أمام المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، يوم الخميس.

ويأتي هذا القرار في سياق توجه أوسع للولايات المتحدة نحو الانسحاب من عدد من منظمات الأمم المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف لدى مراقبين من أن يؤدي ذلك، إلى جانب إنشاء «مجلس السلام» الذي أعلن عنه ترامب مؤخرًا، إلى إضعاف منظومة العمل متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة على الساحة الدولية.

