Français
Anglais
العربية
الأخبار

الولايات المتحدة : دولة أخرى قد تكون الهدف التالي بعد فنزويلا

الولايات المتحدة : دولة أخرى قد تكون الهدف التالي بعد فنزويلا

أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى احتمال أن تطمح إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى استهداف كوبا بعد فنزويلا في إطار سعيها لاستعادة النفوذ الأمريكي في نصف الكرة الغربي.

و جاءت تصريحات روبيو بعد العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، حيث قال: “لو كنت أحد المسؤولين في الحكومة الكوبية، لشعرت ببعض القلق”.

و شدّد روبيو، المعروف باهتمامه الطويل بملفَي فنزويلا و كوبا، على أن من يقيم في هافانا و يشغل منصباً حكوميا “لابد أن يكون قلقا و لو قليلا”.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لديها سجل حافل من التدخلات في أمريكا اللاتينية، من أبرزها دعمها لغزو “خليج الخنازير” عام 1961، الذي قاده منفيون كوبيون في محاولة فاشلة للإطاحة بالزعيم الكوبي فيدل كاسترو.

من جانبه، عبّر الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل بيرموديز مرارا عن تضامن بلاده الكامل مع فنزويلا و ندّد بشدة بما وصفه بـ”أعمال القرصنة البحرية” التي نفذتها الولايات المتحدة قبالة السواحل الفنزويلية، زاعمة أنها تستهدف قوارب متورطة في تهريب المخدرات.

و في منشور نشره على وسائل التواصل الاجتماعي منتصف ديسمبر الماضي، قال دياز-كانيل: “الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة للضغط على السلطات الفنزويلية هو إجراء تعسفي وغير قانوني، ويُعد عملا من أعمال القرصنة يتجاهل القانون الدولي بشكل صارخ”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

283
الأخبار

وزارة الداخلية : القبض على الإرهابي الخطير “صديق العبيدي” والعنصر المرافق له

274
الأخبار

إصدار الحكم الإستئنافي في قضية الصحفي محمد بوغلاب
270
الأخبار

واشنطن : مادورو سيخضع للمحاكمة بعد اعتقاله ونقله إلى خارج فنزويلا
264
الأخبار

روسيا تدين “العدوان المسلح” الأمريكي على فنزويلا و تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
248
الأخبار

وفاة مذيع قناة الجزيرة جميل عازر
239
الأخبار

إحباط عملية إرهابية بفريانة : استشهاد عون أمن متأثرًا بإصابته
236
الأخبار

روسيا تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي و زوجته
233
أخر الأخبار

سيدي بوزيد تحتضن صالون الاستثمار والتنمية الزراعية والحيوانية
230
الأخبار

فنزويلا تعلن حالة الطوارئ و تندّد بالعدوان الأمريكي
228
الأخبار

وكالة أسفار يابانية ستتولى تنظيم سلسلة من الرحلات السياحية نحو تونس

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى