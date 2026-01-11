Français
الولايات المتحدة: ضربات «واسعة النطاق» ضد تنظيم الدولة في سوريا

الولايات المتحدة: ضربات «واسعة النطاق» ضد تنظيم الدولة في سوريا

مساء السبت، شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وتعد هذه العملية الثانية من نوعها، بعد الغارات الجوية التي نفذت في 19 ديسمبر، إثر مقتل جنديين أمريكيين في هجوم شنه التنظيم الجهادي في منطقة تدمر.

خلال العملية الأمريكية الأولى، استهدفت القوات 70 موقعًا تابعًا لتنظيم الدولة الإسلامية، وأكدت واشنطن أنها قتلت عددًا من أعضاء التنظيم الجهادي.

وفي بيان نشر على منصة X، أوضح القيادة المركزية الأمريكية (CentCom) أن هذه الضربات نفذت بالتعاون مع شركاء إقليميين.

وشاركت القوات المسلحة الأردنية في هذه الغارات، حيث قامت «بشن ضربات جوية على عدة أهداف تابعة للتنظيم الإرهابي داعش في عدة مناطق من الأراضي السورية»، بحسب ما جاء في بيان للجيش.

