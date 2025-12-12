الولايات المتحدة: لمواجهة الصين، ترامب يستعيد زمام تنظيم الذكاء الاصطناعي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتماد تنظيم فيدرالي موحّد للذكاء الاصطناعي، بهدف الحفاظ على التفوق الأمريكي في مواجهة الصين.

وبعد توقيعه، مساء الخميس، مرسوماً تنفيذياً بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي، أكد ترامب: «نريد ألا تكون هناك سوى آلية ترخيص واحدة. هذا أمر بديهي: مع كل تغيير، يتعين على الشركات مراجعة كل واحدة من الولايات الخمسين للحصول على موافقتها. لا! لذلك سنقوم بمركزة كل ذلك. عدم القيام بذلك سيكون بمثابة هدية للصين».

ويهدف هذا النص الجديد، الذي ينص على أن «شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة يجب أن تكون قادرة على الابتكار دون تنظيم مُرهِق»، إلى تركيز تنظيم الذكاء الاصطناعي على المستوى الفيدرالي.

وليس ترامب وحده في هذا التوجه داخل الولايات المتحدة، إذ توجد بالفعل قوانين محلية أخرى تؤطر هذه التكنولوجيا، وتتناول جوانب متعددة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل مسؤول، إلى إنشاء “الديب فايك” (محتوى يضع شخصاً في مشهد بفضل الذكاء الاصطناعي)، مروراً بفرض الشفافية بشأن استخدام هذه التكنولوجيا.

وفي وقت كان من المفترض أن يدخل هذا التنظيم الطموح للذكاء الاصطناعي حيّز التنفيذ في كاليفورنيا مطلع جانفي، تعهّد حاكم الولاية الديمقراطي غافين نيوسوم بمواصلة إرساء «ضوابط بديهية».

وهكذا، وبما أن هذا المرسوم لا يرقى إلى قانون، فإن المعركة القضائية بين الولايات والبيت الأبيض تبدو مقبلة على مواجهة شرسة.

