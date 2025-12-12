Français
Anglais
العربية
تكنولوجيا

الولايات المتحدة: لمواجهة الصين، ترامب يستعيد زمام تنظيم الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة: لمواجهة الصين، ترامب يستعيد زمام تنظيم الذكاء الاصطناعي

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتماد تنظيم فيدرالي موحّد للذكاء الاصطناعي، بهدف الحفاظ على التفوق الأمريكي في مواجهة الصين.

وبعد توقيعه، مساء الخميس، مرسوماً تنفيذياً بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي، أكد ترامب: «نريد ألا تكون هناك سوى آلية ترخيص واحدة. هذا أمر بديهي: مع كل تغيير، يتعين على الشركات مراجعة كل واحدة من الولايات الخمسين للحصول على موافقتها. لا! لذلك سنقوم بمركزة كل ذلك. عدم القيام بذلك سيكون بمثابة هدية للصين».

ويهدف هذا النص الجديد، الذي ينص على أن «شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة يجب أن تكون قادرة على الابتكار دون تنظيم مُرهِق»، إلى تركيز تنظيم الذكاء الاصطناعي على المستوى الفيدرالي.

وليس ترامب وحده في هذا التوجه داخل الولايات المتحدة، إذ توجد بالفعل قوانين محلية أخرى تؤطر هذه التكنولوجيا، وتتناول جوانب متعددة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل مسؤول، إلى إنشاء “الديب فايك” (محتوى يضع شخصاً في مشهد بفضل الذكاء الاصطناعي)، مروراً بفرض الشفافية بشأن استخدام هذه التكنولوجيا.

وفي وقت كان من المفترض أن يدخل هذا التنظيم الطموح للذكاء الاصطناعي حيّز التنفيذ في كاليفورنيا مطلع جانفي، تعهّد حاكم الولاية الديمقراطي غافين نيوسوم بمواصلة إرساء «ضوابط بديهية».

وهكذا، وبما أن هذا المرسوم لا يرقى إلى قانون، فإن المعركة القضائية بين الولايات والبيت الأبيض تبدو مقبلة على مواجهة شرسة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

333
أخر الأخبار

باجة: 10 إصابات في حادث مرور بطريق نفزة

316
الأخبار

وزير الصحة : رئيس الجمهورية يتابع ليلا نهارا جميع المشاريع الصحية بكل الولايات [فيديو]
306
الأخبار

وزير التجهيز يتفقد تقدّم أشغال القسطين 3 و 4 من مشروع الطريق السيارة تونس–جلمة
280
الأخبار

العثور على جثتي شابين بمدنين..مصطفى عبد الكبير يشير إلى عملية تصفية إجرامية
277
الأخبار

كأس العرب للمنتخبات: أفضل 20 لاعبًا في البطولة
230
الأخبار

عملية بيضاء مشتركة بالمنستير لمحاكاة حريق مركب بحوض الميناء
226
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يتفقّد عددا من الوحدات العسكرية بولاية الكاف
223
اقتصاد وأعمال

رئيسة الحكومة: تطوّر نسق الاستثمارات الخارجيّة في تونس بأكثر من 21 % [فيديو]
221
الأخبار

توقف حركة قطارات سوسة-المهدية
221
الأخبار

هل سيكون توغاي حاضر في كأس إفريقيا بالمغرب ؟ [فيديو]

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى