الولايات المتحدة وإسرائيل تضربان إيران: الشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة من الحرب

أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل، فجر السبت، هجوماً مشتركاً واسع النطاق ضد إيران، في تصعيد عسكري كبير يطبع مرحلة جديدة في الشرق الأوسط. وقد سُمعت انفجارات قوية في طهران وعدد من المدن الإيرانية الكبرى، بينها قم وأصفهان وكرمنشاه وكرج وتبريز. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسمياً عن العملية، التي تفتح فصلاً قد تكون له تداعيات إقليمية ودولية ثقيلة.

عملية منسّقة ومعلنة

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انطلاق العملية قائلاً: «لقد بدأنا قبل وقت قصير عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران». وأوضح أن الهدف هو «الدفاع عن الشعب الأميركي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة الصادرة عن النظام الإيراني».

واتهم ترامب طهران باتباع سياسة عدائية تجاه واشنطن منذ 47 عاماً، وبمواصلة طموحاتها النووية وتطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى يمكن أن تهدد أوروبا، وفي نهاية المطاف الأراضي الأميركية. وأكد أن الجيش الأميركي سيقود «عملية ضخمة ومستمرة» تهدف إلى تدمير القدرات الباليستية الإيرانية وتفكيك صناعتها الصاروخية بالكامل.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التحرك المشترك «سيهيئ الظروف اللازمة لكي يتولى الشعب الإيراني الشجاع زمام مصيره». ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين إسرائيليين أن الضربات استهدفت «شخصيات بارزة» في النظام الإيراني، وقد تستمر لعدة أيام.

ضربات متعددة وشلل جزئي في إيران

شهدت الساعات الأولى من الهجوم انفجارات في عدة محافظات إيرانية. وأفادت وكالة «فارس» بوقوع تفجيرات في قم وأصفهان وكرمنشاه وكرج. وفي طهران، طالت الضربات شارع الجامعة وحي الجمهورية، وفق تقارير إعلامية. كما اندلعت حرائق، وتم نشر فرق الطوارئ في المناطق المستهدفة.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى وقوع انفجارات قرب مطار مهرآباد وفي حي سيد خندان شرق العاصمة. ونقلت «رويترز» عن مصادر أن عدة وزارات في جنوب طهران تعرضت للاستهداف أيضاً.

وأعلنت السلطات الإيرانية إغلاق المجال الجوي بالكامل حتى إشعار آخر، في وقت سُجلت فيه انقطاعات في خدمات الهاتف المحمول في بعض مناطق العاصمة. كما أفادت وكالتا «إرنا» و«إسنا» بوقوع هجمات إلكترونية ومحاولات قرصنة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية حالة الطوارئ في جميع مستشفيات طهران والمدن المتضررة، مع توجيه سيارات الإسعاف إلى مواقع الانفجارات. ولم يُعلن رسمياً بعد عن حصيلة الضحايا.

رد إيراني وتهديد بتصعيد

سارعت إسرائيل إلى الإعلان عن رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضيها. ودوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من شمال البلاد، فيما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض المقذوفات.

ونقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني أن طهران تستعد لرد «ساحق». كما صرح مسؤول إيراني رفيع بأن «لا خطوط حمراء بعد هذا العدوان»، مضيفاً أن «جميع المصالح والأصول الأميركية والإسرائيلية في الشرق الأوسط أصبحت أهدافاً مشروعة».

ودعا الرئيس الأميركي الإيرانيين إلى البقاء في منازلهم، واصفاً الوضع بأنه «خطير للغاية». كما حذر من أن عناصر الحرس الثوري والقوات المسلحة والشرطة سيتمتعون بـ«حصانة كاملة» إذا ألقوا السلاح، وإلا فإنهم «سيواجهون الموت».

ووفق «رويترز»، لم يكن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في طهران وقت الضربات، ويُعتقد أنه نُقل إلى مكان آمن.

إغلاق أجواء وتوتر إقليمي

امتدت تداعيات الأزمة سريعاً إلى المنطقة. وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بالكامل، فيما اضطرت طائرات مدنية أجنبية كانت متجهة إلى إسرائيل إلى تغيير مسارها.

وفي إيران، أكدت وكالة «مهر» إغلاق المجال الجوي بشكل كامل. أما في العراق، فأعلنت وزارة النقل إغلاق الأجواء العراقية وإخلاء الممرات الجوية تدريجياً.

وفي الدوحة، أكدت وزارة الداخلية القطرية أن الوضع الأمني «مستقر وآمن» داخل البلاد. غير أن «رويترز» أفادت بأن السفارة الأميركية في قطر طلبت من جميع موظفيها البقاء في منازلهم، وأوصت المواطنين الأميركيين باتباع الإجراء ذاته.

نحو صراع طويل الأمد؟

نقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين أن عشرات الغارات الجوية نُفذت انطلاقاً من قواعد أميركية في الشرق الأوسط ومن حاملة طائرات، بهدف معلن هو «تفكيك الجهاز الأمني الإيراني». واعتبروا أن الهجوم قد يكون «أوسع بكثير» من الضربات التي نُفذت في يونيو الماضي.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي، نقلت عنه القناة 12، إن «النظام الإيراني بأكمله أصبح الآن هدفاً». وفي المقابل، حذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني قائلاً: «لقد بدأتم مساراً لن تكون نهايته بأيديكم».

وحتى الآن، لا تزال حجم الأضرار وعدد الضحايا وطبيعة الأهداف التي تم استهدافها بحاجة إلى تأكيد رسمي. غير أن حدة التصريحات المتبادلة تنذر بصراع قابل للاتساع والاستمرار.