الأخبار

الولايات المتّحدة تعلن التّوصل لاتفاق مع تايوان لخفض الرّسوم الجمركية

الولايات المتّحدة تعلن التّوصل لاتفاق مع تايوان لخفض الرّسوم الجمركية

أعلنت وزارة التّجارة الأمريكية اليوم الخميس 15 جانفي 2026 إبرام اتفاق تجاري مع الحكومة التّايوانية، من شأنه خفض الرّسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب من 20 إلى 15%، على غرار المنتجات اليابانية والأوروبية.

وينص الاتفاق في المقابل على استثمارات “لا تقل عن 250 مليار دولار” في الولايات المتحدة من جانب شركات تايوانية عاملة في قطاع أشباه الموصلات (نوع من الرقائق الإلكترونية)، لتطوير الإنتاج هناك، إضافة إلى 250 مليار دولار أخرى “لتعزيز منظومة (إنتاج) أشباه الموصلات وسلسلة التزويد في الولايات المتحدة”.

