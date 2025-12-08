Français
اليابان: إنذار بحدوث تسونامي بعد زلزال قوي بقوة 7,6 درجات

أُطلق إنذار بحدوث تسونامي على أجزاء من السواحل الشمالية الشرقية لليابان، بعدما ضرب زلزال بقوة 7,6 درجات قبالة السواحل، يوم الاثنين، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA).

وأشار المعهد الأميركي للجيوفيزياء (USGS) إلى أن الزلزال وقع في الساعة 23:15 بالتوقيت المحلي (09:15 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة)، على بُعد نحو 70 كيلومترًا من الساحل، وعلى عمق يُقارب 53 كيلومترًا.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من المتوقع أن تضرب أمواج قد يصل ارتفاعها إلى حوالي 3 أمتار عدّة مناطق ساحلية، لا سيما محافظات إيواتي وآوموري وأجزاء من هوكايدو. كما سجّلت الوكالة وصول موجة بارتفاع نحو 40 سنتيمترًا في آوموري.

