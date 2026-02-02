اليابان: العثور على معادن نادرة في رواسب استُخرجت خلال مهمة في أعماق البحار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار سعيها إلى تقليص اعتمادها على الصين في مجال المعادن النادرة، أعلنت اليابان، يوم الاثنين، أنها نجحت في استخراج رواسب تحتوي على هذه المعادن الاستراتيجية من عمق 6000 متر، وذلك خلال مهمة تجريبية أُجريت في عرض البحر.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، كي ساتو، أن «التفاصيل ستخضع للتحليل، ولا سيما الكمية الدقيقة للمعادن النادرة الموجودة» في العينة المستخرجة.

ووصف هذا الاكتشاف بأنه «إنجاز مهم، سواء على صعيد الأمن الاقتصادي أو في مجال تطوير القدرات البحرية».

