اليابان تستذكر كارثة زلزال وتسونامي 2011 وتثمن تضامن تونس

أحيت سفارة اليابان في تونس ذكرى مرور خمسة عشر عاماً على زلزال شرق اليابان الكبير الذي ضرب البلاد سنة 2011، وتسبب في كارثة إنسانية واسعة إثر الزلزال العنيف وموجات التسونامي التي أعقبته، مخلفة آلاف الضحايا وخسائر جسيمة.

وأكدت السفارة أن هذه المناسبة تظل محطة مؤثرة في ذاكرة اليابان، حيث تستحضر البلاد ذكرى الضحايا وتواصل تكريمهم كل عام.

وفي هذا السياق، ذكّرت السفارة بموجة التضامن الدولي الواسعة التي تلقتها اليابان عقب الكارثة، مشيرة إلى أن تونس كانت من بين الدول التي عبّرت عن دعمها وتعاطفها في تلك الفترة الصعبة.

كما سلطت الضوء على العلاقات الإنسانية التي تجمع البلدين، وخاصة مع مدينة مونوتشو في منطقة سينداي، التي استقبلت طلاباً تونسيين سنة 1992 في إطار برامج التبادل الثقافي والتعليمي، وهو ما أسهم في بناء روابط صداقة مستمرة بين الشعبين.

