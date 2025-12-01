اليابان تطلق أول “غسالة بشرية”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت اليابان إطلاق واحدة من أغرب الابتكارات التكنولوجية هذا العام، بعدما كشفت شركة Science Inc عن بدء بيع جهازها الجديد “الغسالة البشرية”، الذي يمنح المستخدم تجربة استحمام كاملة دون أي مجهود وفي غضون 15 دقيقة فقط.

الجهاز، الذي ظهر للمرة الأولى خلال معرض إكسبو أوساكا 2025، يشبه كبسولة فاخرة يدخل إليها المستخدم ليستلقي داخل مقعد مريح، قبل أن تُغلق الوحدة وتبدأ عملية التنظيف باستخدام فقاعات دقيقة قادرة على التغلغل داخل المسام لتنظيف البشرة من الدهون والأوساخ والجلد الميت.

ولا يتوقف الأمر عند الغسيل فقط، إذ يقوم الجهاز أيضاً بالشطف والتجفيف تلقائياً، وسط موسيقى مهدئة تعزز الاسترخاء، بحسب تقرير نشره موقع “interestingengineering”.

وتقول المتحدثة باسم الشركة، ساشيكو مايكورا، إن الجهاز “لا يغسل الجسد فحسب، بل يغسل الروح أيضاً”، في إشارة إلى تجربة الاسترخاء المدمجة.

كما زُود الجهاز بحساسات لمراقبة المؤشرات الحيوية للمستخدم لحمايته من الإغماء أو التوتر داخل الكبسولة.

رغم الإبهار، فإن السعر ليس للجميع؛ إذ ستُطرح الغسالة البشرية بسعر 60 مليون ين ياباني (نحو 385 ألف دولار)، ما يجعلها موجهة حصراً للفنادق الفاخرة والمنتجعات والينابيع الساخنة “الاونسن” والمراكز الصحية الراقية.

وتخطط الشركة لإنتاج 40 إلى 50 وحدة فقط، كل واحدة تُصنع يدوياً، وقد حجزت بعض الفنادق بالفعل أولى الدفعات.

ورغم أن النسخة الحالية ليست مخصصة للاستخدام المنزلي، فإن الشركة تقول إن إصداراً منزلياً أقل كلفة قد يُطرح مستقبلاً مع تطور التقنية وزيادة الإنتاج.

هذا الابتكار يعكس جانباً من اهتمام اليابان المتزايد بالاعتماد على الروبوتات والتقنيات المؤتمتة في خدمات الرعاية والاستحمام، خصوصاً مع تزايد شريحة كبار السن في البلاد.

