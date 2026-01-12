اليابان تعرب عن قلقها من الوضع الإنساني في غزة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعرب وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو عن قلق بلاده من الوضع الإنساني في قطاع غزة، ومن الاستيلاء على أراض فلسطينية في الضفة الغربية، ودعا إلى حماية المدنيين في غزة و تأمين وصول المساعدات الإنسانية إليها.

جاء ذلك في بيان من وزارة الخارجية اليابانية حول لقاءات موتيغي مع مسؤولين فلسطينيين و إسرائيليين ، إذ دعا الوزير خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في غزة و تأمين وصول المساعدات الإنسانية إليها.

و شدد موتيغي -حسب البيان- على أن توسع الاستيطان على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي، مؤكدا استعداد اليابان للاضطلاع بدور فاعل في تحسين الأوضاع بالمنطقة.

و في لقائه لاحقا بوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أكد موتيغي ضرورة عدم عرقلة أنشطة المساعدات الإنسانية التي تنفذها المنظمات الدولية، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

كذلك أعرب موتيغي، خلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، عن قلق اليابان العميق من الأوضاع في غزة و الضفة الغربية، داعيا إسرائيل إلى التحلي بضبط النفس و وقف الإجراءات الأحادية التي تتعارض مع السلام و الاستقرار في المنطقة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



