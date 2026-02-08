Français
الأخبار

اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة نووية في العالم

اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة نووية في العالم

تعيد اليابان تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في العالم غدًا /الاثنين/ بعد أن تسبب عطل في جهاز الإنذار في تعليق أول عملية إعادة تشغيل للمحطة منذ كارثة فوكوشيما عام 2011.

و جاء هذا الإعلان، حسبما أوردت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم، بعد أن أعادت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة (تيبكو) تشغيل المفاعل في 21 جانفي الماضي، لكنها أوقفته في اليوم التالي بعد أن انطلق إنذار من نظام المراقبة.

و قال تاكيوكي إيناجاكي، رئيس محطة كاشيوازاكي-كاريوا النووية، التي تديرها شركة (تيبكو)، إن جهاز الإنذار قد التقط تغيرات طفيفة في التيار الكهربائي في أحد الكابلات بسبب خطأ في تكوينه، على الرغم من أن هذه التغيرات كانت لا تزال ضمن النطاق الذي يعتبر آمنًا.

و أضاف إيناجاكي أن الشركة قامت الآن بتغيير إعدادات الإنذار وأن المفاعل آمن للتشغيل، مشيرًا إلى أن التشغيل التجاري سيبدأ في 18 مارس المقبل أو بعد ذلك عقب إجراء فحص شامل آخر.

و تعد كاشيوازاكي-كاريوا أكبر محطة للطاقة النووية في العالم من حيث السعة المحتملة، رغم أنه سيتم إعادة تشغيل مفاعل واحد فقط من أصل سبعة مفاعلات.

و يذكر أن المنشأة النووية كانت متوقفة عن العمل منذ أن أوقفت اليابان الطاقة النووية بعد أن تسبب زلزال هائل وتسونامي في انصهار ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما النووية في عام 2011.

