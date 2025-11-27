اليوم : آخر أجل للتسجيل عن بعد لإجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سيكون اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، آخــر أجل للتسجيل عن بعــد لإجتياز مناظرة الدّخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية (دورة 2026).

وسيكون التّسجيل عبر الموقع التالي Six.education.tn

وكانت وزارة التّربية قد فتحت باب التّرشح لاجتياز مناظرة الدّخول إلى المدارس الإعدادية النّموذجية (دورة 2026)، أمام تلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة في شهر أكتوبر الماضي.

وشدّدت الوزارة وفق بلاغ أصدرته سابقا على أنّه يتعين على المترشّحين المبادرة بالدّخول إلى الموقع المذكور للقيام بعملية التسجيل وطباعة مطلب التّرشح وإرفاقه بجميع الوثائق المطلوبة وتسليمه إلى إدارة المؤسسة التربوية في أجل أقصاه يوم 3 ديسمبر 2025.

