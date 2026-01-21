Français
أخر الأخبار

اليوم : أمطار غزيرة ورياح قوية جدا

يكون طقس اليوم، الأربعاء 21 جانفي 2026، أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ثم تشمل تدريجيا الوسط ومحليا الجنوب وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 7 و11 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 12 و15 درجة ببقية الجهات.

وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب الشرقي وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات.

ويكون البحر شديد الهيجان فهائجا بالشمال وهائجا إلى شديد الإضطراب ببقية السواحل، حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.

تعليقات

