اليوم : أولى الجلسات العامة لمُناقشة مشروع قانون المالية 2026

يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 جلسة عامة مشتركة بداية من يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 الساعة التاسعة والنصف (09.30) صباحا.

ويتضمن جدول الأعمال:

1/ النقاش العام حول أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026

– عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026.

– النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 لأعضاء مجلس نواب الشعب ولأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

– بيانات وأجوبة وزيرة المالية

2. التصويت على أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026 :

*مرحلة أولى :

– استئناف الجلسة وتصويت أعضاء مجلس نواب الشعب في مرحلة أولى، على مشروع قانون المالية لسنة 2026 بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا عملا بأحكام الدستور والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والنظام الداخلي المجلس نواب الشعب.

– تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2026 برمته.

* مرحلة ثانية :

– استئناف الجلسة وتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في مرحلة ثانية، على مشروع قانون المالية لسنة 2026 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب، بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا عملا بأحكام الدستور والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والنظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

– تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع برمته.

