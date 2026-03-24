اليوم: استئناف أشغال هدم الجسر القديم على مستوى مستشفى الحروق

تُستأنف اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، أشغال المرحلة الثانية من هدم الجسر القديم الرابط بين منطقة المروج ومركز الحروق والإصابات البليغة، وذلك في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 3.

وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية، أفاد مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد الأطرش، بأن المرحلة الثانية من أشغال الهدم ستمتد على 4 أيام كأقصى تقدير، مؤكدا أن هذه الأشغال ضرورية.

ودعا الأطرش مستعملي الطريق إلى احترام العلامات الدّالة وملازمة الحذر والتخفيض من السرعة على مستوى الأشغال، مبينا أنه سيتم تحويل حركة المرور بالتنسيق مع مصالح شرطة المرور.

وكانت المرحلة الأولى من أشغال هدم الجسر، انطلقت يوم الإثنين 16 مارس، مما استوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور بالطريق الجهويّة رقم 22 (الطريق السريعة الجنوبية) على مستوى مستشفى الحروق.

