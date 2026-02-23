Français
اليوم …استئناف نشاط مصنع السكر بباجة بطاقة إنتاج يومية تبلغ 600 طن

بعد أشهر من الإغلاق لإجراء عمليات صيانة شاملة، من المنتظر أن يستأنف مصنع الشركة التونسية للسكر بباجة نشاطه اليوم الاثنين 23 فيفري 2026، وذلك عقب الانتهاء من أشغال صيانة واسعة طالت مختلف المعدات والتجهيزات.

وأكد رمزي لهويملي، المدير الفرعي للإنتاج بالمؤسسة، في تصريح لـتونس الرقمية أن عملية الصيانة تمت وفق برنامج فني دقيق يهدف إلى تحسين مردودية المصنع وضمان استمرارية الإنتاج في أفضل الظروف.

وأوضح المصدر ذاته أن طاقة الإنتاج اليومية للمصنع ستبلغ حوالي 600 طن من السكر، سيتم توزيعها تدريجياً في الأسواق بالتنسيق مع الديوان التونسي للتجارة، بما يساهم في دعم التزود بهذه المادة الأساسية وتلبية حاجيات المواطنين.

ويُنتظر أن يساهم استئناف نشاط المصنع في تعزيز نسق التزويد بالسوق المحلية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على مادة السكر.

