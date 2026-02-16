اليوم: اضطراب وانقطاع في توزيع الماء في مناطق بجندوبة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تُسجل عدّة مناطق وأحياء في ولاية جندوبة بداية من السّاعة الثالثة بعد الظهر من نهار اليوم الاثنين 16 فيفري 2026، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب.

وتشمل الاضطرابات والانقطاعات كل من مدينة طبرقة وبوترفس والمنطقة السياحية والحوامدية وحي المرجا، وجاء بالله والفجة ومنطقة ملولة.

وحسب بلاغ سابق للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جندوبة، فإن الاضطراب يأتي تبعا للانتهاء من أشغال تحويل قنوات جلب وتوزيع المياه في إطار مشروع جسر ترفس من معتمدية طبرقة والشروع في أشغال الربط الثانية لقناة جلب المياه قطر 400 ملم.

ومن المنتظر، استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين، بعد نهاية الأشغال التي ستتواصل على مدار الساعة ودون انقطاع.

