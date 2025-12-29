اليوم : البرلمان يبحث تعديل اتفاقيات الشراكة مع أوروبا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعقد لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 29 ديمسبر 2025 جلسة للاستماع الى وزير التجارة وتنمية الصادرات.

وستطون جلسة الإستماع حول كل من

*مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب)لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر عدد (119/2025).

*مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى عدد (120/2025).

*مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية عدد (121/2025).

