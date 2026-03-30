اليوم: البرلمان يعقد جلسة مساءلة لوزير التجهيز (فيديو)

يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 30 مارس 2026، جلسة عامة بداية من الساعة العاشرة صباحًا، وذلك في إطار مواصلة دوره الرقابي على عمل السلطة التنفيذية.

أسئلة شفاهية موجهة لوزير التجهيز والإسكان

ويتضمن جدول أعمال الجلسة توجيه جملة من الأسئلة الشفاهية إلى وزير التجهيز والإسكان  صلاح الزواري، حيث ينتظر أن تشمل عدداً من الملفات المرتبطة بالبنية التحتية، والإسكان، وتقدم المشاريع العمومية في مختلف الجهات.

تعزيز الدور الرقابي للبرلمان

وتندرج هذه الجلسة في سياق تكريس آليات الرقابة البرلمانية، ومتابعة أداء الوزارات، بما يضمن مزيدًا من الشفافية وتحسين نجاعة تنفيذ السياسات العمومية.

 

