Français
Anglais
العربية
سياسة

اليوم : البرلمان ينظّم يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنيّة

ينظم مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنيّة، بقاعة راضية الحداد.

ويندرج مقترح هذا القانون(عدد 055/2023)، وفق ما ورد في وثيقة شرح أسبابه “في اطار تدعيم المنظومة التشريعية المنظمة للنشاط الفنّي قصد الاعتراف بالرسالة النبيلة للفنان وباهمية الدور المناط بعهدته في تنمية الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسمو بالموقع الحضاري لبلاده”. كما يتنزل في اطار “ضرورة تمكينه من أطر قانونية ملائمة تمكن من تنظيم المهن الفنية بشكل ينسجم وخصوصية الممارسة الثقافية ويواكب التطورات التي تشهدها المجالات الفنية ويسمج بتدعيم حقوق العاملين فيها”.

ويهدف مقترح هذا القانون الى “ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل له المكانة التي يستحقها في المجتمع ويضمن له حقوقه ويحدّد واجباته وذلك اعتبارا للأدوار الهامة التي يضطلع بها في تطوير الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية”.

كما يرنو الى “تنظيم المهن الفنية بما يمكن منتسبيها من وضع قانوني يؤطر مجالات اشتغالهم ويضمن العناية اللازمة باوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية، ويدعم الحق في الابداع ويسهم في النهوض بالانتاج الادبي والفني”. وفق المصدر ذاته.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

278
الأخبار

عبد المجيد تبون يوقع على أكبر موازنة بتاريخ الجزائر لعام 2026

276
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية
275
الأخبار

بتكليف من رئيس الجمهورية : وزير الخارجية يشارك في فعاليات المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض
253
اقتصاد وأعمال

فرنسا: ضرائب جديدة ابتداءً من 2026 على الطرود الصغيرة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي
251
الأخبار

تعليق ترامب بعد مقتل جنود أمريكيين في سوريا
251
الأخبار

ولايات تونس و صفاقس و نابل تسجل أعلى عدد في وفيات حوادث المرور
249
الأخبار

المعابر الحدودية بجندوبة تسجل رقما قياسيا في عدد الوافدين الجزائريين
248
الأخبار

مقتل جنديين أمريكيين خلال هجوم في تدمر وسط سوريا
246
اقتصاد وأعمال

مقترح للنظر في إقامة خط مباشر من ميناء ليفورنو إلى ميناء حلق الوادي
240
الأخبار

إقرار تجمع عمالي أمام شركة نقل تونس و مقاطعة أشغال اللجان

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى