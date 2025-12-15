اليوم : البرلمان ينظّم يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنيّة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ينظم مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنيّة، بقاعة راضية الحداد.

ويندرج مقترح هذا القانون(عدد 055/2023)، وفق ما ورد في وثيقة شرح أسبابه “في اطار تدعيم المنظومة التشريعية المنظمة للنشاط الفنّي قصد الاعتراف بالرسالة النبيلة للفنان وباهمية الدور المناط بعهدته في تنمية الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسمو بالموقع الحضاري لبلاده”. كما يتنزل في اطار “ضرورة تمكينه من أطر قانونية ملائمة تمكن من تنظيم المهن الفنية بشكل ينسجم وخصوصية الممارسة الثقافية ويواكب التطورات التي تشهدها المجالات الفنية ويسمج بتدعيم حقوق العاملين فيها”.

ويهدف مقترح هذا القانون الى “ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل له المكانة التي يستحقها في المجتمع ويضمن له حقوقه ويحدّد واجباته وذلك اعتبارا للأدوار الهامة التي يضطلع بها في تطوير الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية”.

كما يرنو الى “تنظيم المهن الفنية بما يمكن منتسبيها من وضع قانوني يؤطر مجالات اشتغالهم ويضمن العناية اللازمة باوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية، ويدعم الحق في الابداع ويسهم في النهوض بالانتاج الادبي والفني”. وفق المصدر ذاته.

