اليوم الخميس : قافلة صحية لتقصّي سرطان الثدي برواد

ينظّم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بأريانة، اليوم الخميس، قافلة صحية لتقصّي سرطان الثدي عبر المصحّة المتنقلة «مامو لايف»، وذلك بمركز الصحة الأساسية برواد من ولاية أريانة، تحت شعار: «قد ما تفطن بيه بكري قد ما شفاك بكري».

وتهدف هذه القافلة، التي تُنظَّم تحت إشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع مخابر «ميديس»، إلى نشر ثقافة الوقاية والمحافظة على الصحة الجسدية والنفسية، والتشجيع على إجراء الفحوصات المبكرة، وفق ما أفاد به الديوان في بلاغ له.

وتتضمن القافلة عيادات للتقصي المبكر لسرطان الثدي، تشمل الفحص السريري للثدي، والكشف بالصدى، وإجراء التصوير بالأشعة (الماموغرافيا)، لفائدة نساء الجهة. كما تتواصل جولة القافلة الصحية عبر المصحّة المتنقلة في مختلف مناطق البلاد، في إطار برنامج ميداني يهدف إلى ضمان استمرارية خدمات التقصّي والوقاية وتقريب الخدمات الصحية الموجّهة للنساء.

