Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

اليوم الخميس : قافلة صحية لتقصّي سرطان الثدي برواد

ينظّم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بأريانة، اليوم الخميس، قافلة صحية لتقصّي سرطان الثدي عبر المصحّة المتنقلة «مامو لايف»، وذلك بمركز الصحة الأساسية برواد من ولاية أريانة، تحت شعار: «قد ما تفطن بيه بكري قد ما شفاك بكري».

وتهدف هذه القافلة، التي تُنظَّم تحت إشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع مخابر «ميديس»، إلى نشر ثقافة الوقاية والمحافظة على الصحة الجسدية والنفسية، والتشجيع على إجراء الفحوصات المبكرة، وفق ما أفاد به الديوان في بلاغ له.

وتتضمن القافلة عيادات للتقصي المبكر لسرطان الثدي، تشمل الفحص السريري للثدي، والكشف بالصدى، وإجراء التصوير بالأشعة (الماموغرافيا)، لفائدة نساء الجهة. كما تتواصل جولة القافلة الصحية عبر المصحّة المتنقلة في مختلف مناطق البلاد، في إطار برنامج ميداني يهدف إلى ضمان استمرارية خدمات التقصّي والوقاية وتقريب الخدمات الصحية الموجّهة للنساء.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

522
أخر الأخبار

تزامنا مع جلسة عامة..أصحاب الشهائد العليا أمام البرلمان للمُطالبة بانتدابهم (فيديو)

375
الأخبار

الأولمبي الباجي يعلن عن أوّل الإنتدابات
347
أخر الأخبار

ماهي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من وراء مسيرة اليوم حسب وزير التربية السابق
341
أخر الأخبار

خلال جلسة عامة : النائب عبد القادر بن زينب “سُلطت مظلمة في حق رئيس الدولة تحت قبة البرلمان” (فيديو)
326
الأخبار

فرنسا : بيع 100 ألف كتاب في أقل من أسبوع… و ساركوزي سيحتاج هذه الأموال لمواجهة سيل من المحاكمات
306
الأخبار

نهاية مأساوية للفنانة نيفين مندور بعد اندلاع حريق بمنزلها
289
أخر الأخبار

فجر يوم الإحتفال بعيد الثورة: الرئيس سعيّد في شارع الحبيب بورقيبة (فيديو)
288
الأخبار

لسعد الدريدي مدربًا جديدًا لنادي قسنطينة الجزائري
287
الأخبار

الجامعة التونسية للنزل في حداد إثر وفاة زكريّا الزقلي
274
الأخبار

تشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم : هؤلاء المعنيون بالإنتداب..ووفق هذه الشروط

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى