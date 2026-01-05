Français
أخر الأخبار

اليوم: الداخلية تدعو إلى استعمال الطريق الوطنية رقم 1

دعت وزارة الداخلية إلى استعمال الطريق الوطنية رقم 1 اليوم الاثنين 05 جانفي 2025، وذلك تفاديا للكثافة المرورية التي يمكن أن يشهدها المدخل الجنوبي للعاصمة بمناسبة انتهاء عطلة الشتاء للسنة الدراسية 2026/2025 .

وأوصت الوزارة في بلاغ لها، بالدخول عبر المنعرج المؤدي لملعب رادس ثم العبور على مفترق المدينة الجديدة ، فمفترق شوشة رادس ، ومنه مفترق عمارات رادس حي محمد علي ، ثم الطريق الحزامية مقرين للالتحاق بوسط العاصمة واستعمال قنطرة رادس حلق الوادي للالتحاق بالضاحية الشمالية.

كما طرحت الوزارة، إمكانية استعمال المنعرج من جهة “بنك الاسكان” ثم قنطرة ” السان جاك” ، فقنطرة “شوشة رادس” ، ومنها في اتجاه قنطرة رادس -حلق الوادي ، ثم الالتحاق بوسط العاصمة أو الضاحية الشمالية.

ودعت الوزارة ،في البلاغ ذاته، كافة مستعملي الطريق الى تطبيق القانون والتقيد بقواعد الجولان واحترام مبادئ السلامة المرورية.

وأفادت بأنها وضعت كل الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لارشاد مستعملي الطرقات ومساعدتهم.

تعليقات

