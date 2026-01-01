اليوم: الدخول مجاني إلى المتاحف والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يكون الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة بالنظر لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، بصفة مجانية اليوم الخميس 1 جانفي 2026.

ويمكن الاطلاع على قائمة المتاحف والمواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة المفتوحة للزيارة عبر الموقع الإلكتروني: https://tunisiepatrimoine.tn/accueil/

ويتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس.

وتمنح وكالة إحياء التراث فرصة الدخول المجاني لهذه المواقع أوّل كلّ أحد من كل شهر، ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، فضلا عن إتاحة الدخول مجانا كذلك أيام العطل الرسميّة.

