اليوم : الدخول مجّاني للمواقع الأثرية و المعالم التاريخية و المتاحف المفتوحة

أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية المضمّنة بالقائمة المصاحبة،سيكون بصفة مجانية يوم السبت 21 مارس 2026.

و يتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس، وفق ما أفادت الوكالة، مشبيرة إلى أن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح أول كل أحد من كل شهر ويوم 18 أفريل  الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف وخلال العطل الرسميّة.

و لمعرفة قائمة المتاحف والمواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة المفتوحة للزيارة  دعت الوكالة الى  زيارة الرابط التالي:

كما بالامكان زيارة موقع الواب لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية على الرابط التالي:

