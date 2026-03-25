اليوم العالمي لمكافحة السل: دعوات لتعزيز “الصحة الواحدة” للحد من العدوى المرتبطة بالحيوان

شدد رئيس عمادة الأطباء البيطريين بتونس، أحمد رجب، على أهمية اعتماد مقاربة “الصحة الواحدة” كخيار أساسي للحد من انتشار مرض السل، خاصة الأشكال المرتبطة بالحيوان.

وأوضح أن هذا التوجه يقوم على تكامل الجهود بين قطاعات الصحة البشرية والبيطرية والبيئية، بما يساهم في الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأشار إلى أن تونس تسجل سنويا حوالي 1500 حالة من السل العقدي، ترتبط نسبة هامة منها بمصدر حيواني، ما يبرز ضرورة تعزيز إجراءات الوقاية، خاصة في ما يتعلق بمراقبة صحة الماشية والأبقار.

كما حذر من مخاطر استهلاك الحليب غير المعالج ومشتقاته، باعتباره من أبرز أسباب انتقال العدوى، خصوصا في ظل انتشار قنوات بيع غير منظمة.

المصدر: وات

