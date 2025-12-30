اليوم ..المنتخب الوطني في اختبار حاسم أمام تنزانيا لضمان التأهل إلى ثمن نهائي “الكان”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يواجه المنتخب الوطني التونسي مساء اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، انطلاقًا من الساعة الخامسة، نظيره المنتخب التنزاني، وذلك ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، في مباراة تُعدّ حاسمة لمواصلة المشوار في المسابقة القارية.

و يدخل نسور قرطاج هذا اللقاء بشعار الفوز و لا غير، إذ يُعدّ الانتصار مطلبًا أساسيًا أو التعادل من أجل ضمان التأهل إلى الدور القادم، في مواجهة يُنتظر أن تكون قوية و فتوحة على جميع الاحتمالات، نظرًا لأهميتها الكبيرة للطرفين.

و من المنتظر أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية واسعة، خاصة و أن الجماهير التونسية تعلّق آمالًا كبيرة على أداء المنتخب و تحقيق نتيجة إيجابية تعزّز حظوظه في المنافسة.

يُشار إلى أن المباراة ستكون منقولة مباشرة عبر موقع تونس الرقمية، حيث سيتم تأمين بث مباشر لكافة أطوار اللقاء، إلى جانب متابعة شاملة للكواليس قبل و بعد المباراة، مع نقل أبرز التصريحات و التحاليل عبر جميع منصات تونس الرقمية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



