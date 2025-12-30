Français
Anglais
العربية
الأخبار

اليوم ..المنتخب الوطني في اختبار حاسم أمام تنزانيا لضمان التأهل إلى ثمن نهائي “الكان”

اليوم ..المنتخب الوطني في اختبار حاسم أمام تنزانيا لضمان التأهل إلى ثمن نهائي “الكان”

يواجه المنتخب الوطني التونسي مساء اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، انطلاقًا من الساعة الخامسة، نظيره المنتخب التنزاني، وذلك ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، في مباراة تُعدّ حاسمة لمواصلة المشوار في المسابقة القارية.

و يدخل نسور قرطاج هذا اللقاء بشعار الفوز و لا غير، إذ يُعدّ الانتصار مطلبًا أساسيًا أو التعادل من أجل ضمان التأهل إلى الدور القادم، في مواجهة يُنتظر أن تكون قوية و فتوحة على جميع الاحتمالات، نظرًا لأهميتها الكبيرة للطرفين.

و من المنتظر أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية واسعة، خاصة و أن الجماهير التونسية تعلّق آمالًا كبيرة على أداء المنتخب و تحقيق نتيجة إيجابية تعزّز حظوظه في المنافسة.

يُشار إلى أن المباراة ستكون منقولة مباشرة عبر موقع تونس الرقمية، حيث سيتم تأمين بث مباشر لكافة أطوار اللقاء، إلى جانب متابعة شاملة للكواليس قبل و بعد المباراة، مع نقل أبرز التصريحات و التحاليل عبر جميع منصات تونس الرقمية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

698
الأخبار

توتر العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات : هل نسير نحو إنهاء منظومة الطرف الدافع؟

384
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
371
أخر الأخبار

ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال و لماذا ندّدت عديد الدّول بهذا التّوجه..؟ فريد العليبي يكشف التفاصيل [فيديو]
349
الأخبار

عصام الشوالي : “لم نطلب كأس إفريقيا.. كل ما أردناه هو أن نلعب كرة قدم”
346
الأخبار

الشاب خالد يتمنى فوز تونس في مبارته القادمة [فيديو]
324
اقتصاد وأعمال

3.768 دينار معدل الأجر الشهري في المؤسسات العمومية في تونس
299
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة F: إقصاء الغابون وفوز موزمبيق يعيد خلط الأوراق
288
الأخبار

سامي الطرابلسي : مباراة تنزانيا تكتسي أهمية كبيرة (فيديو)
281
الأخبار

رسمي : ثنائي يغادر النجم الساحلي
275
الأخبار

سامي الطرابلسي يُعلّق بخصوص الإنتقادات التي طالته إثر مباراة نيجيريا (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى