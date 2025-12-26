Français
اليوم ..المنتخب الوطني يتحوّل إلى فاس قبل مواجهة نيجيريا

اليوم ..المنتخب الوطني يتحوّل إلى فاس قبل مواجهة نيجيريا

من المنتظر أن يتحوّل صباح اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 وفد المنتخب الوطني التونسي إلى مدينة فاس، قادمًا من مدينة الرباط، وذلك في إطار الاستعدادات الأخيرة لخوض المباراة المرتقبة أمام منتخب نيجيريا.

و تندرج هذه المواجهة ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، حيث يسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزّز حظوظه في مواصلة المشوار القاري.

و في السياق ذاته، يُنتظر أن يعقد الناخب الوطني سامي الطرابلسي ، ندوة صحفية رفقة لاعب المنتخب منتصر الطالبي، سيتم خلالها تسليط الضوء على جاهزية العناصر الوطنية و أهمّ التحضيرات الفنية و التكتيكية قبل اللقاء، إضافة إلى الإجابة عن تساؤلات وسائل الإعلام بخصوص المواجهة المنتظرة أمام نيجيريا.

