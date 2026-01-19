اليوم الوطني لمعيار ISO 21001:2025 تحديث و تعزيز جودة التكوين المهني بشكل مستدام

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار المشروع الوطني للحصول على شهادة ISO 21001:2025 الذي يهدف إلى التعزيز المستدام لجودة وأداء منظومة التكوين المهني، نُظّم يوم وطني بتاريخ الأربعاء 14 جانفي 2026 بنزل الشيراتون، وذلك بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود وبمشاركة أبرز الفاعلين المؤسساتيين والتقنيين في القطاع.

و تندرج هذه المبادرة ضمن التوجه الوطني الرامي إلى تحديث منظومة التكوين المهني وتحسينها المستمر، من خلال اعتماد مراجع دولية معترف بها. ويُعد معيار ISO 21001:2025، الخاص بمؤسسات التعليم والتكوين، رافعة استراتيجية لتعزيز الأداء والحوكمة وملائمة برامج التكوين مع متطلبات سوق الشغل.

و يُنفَّذ مشروع التكوين بين-المؤسسات مع القطاع الخاص – FIESP II من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبشراكة وثيقة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني (MEFP)، حيث يواكب حالياً تسعة مراكز للتكوين المهني عملية تطبيق وتوطيد متطلبات معيار ISO 21001:2025. .

و يرتكز ذلك على مقاربة تدريجية ومندمجة، تجمع بين الدعم المنهجي، وتعزيز قدرات الأطر والفرق التربوية، وملائمة العمليات مع متطلبات المعيار، إلى جانب تتبع الأداء والتحسين المستمر.

و لا تهدف هذه المقاربة إلى نيل الشهادة فحسب، بل أيضاً إلى ترسيخ ثقافة الجودة بشكل مستدام داخل مؤسسات التكوين، بما يسهم في تحسين قابلية تشغيل المتعلمين وتعزيز التوافق بين عرض التكوين واحتياجات سوق الشغل.

ممارسات فعّالة لإدارة الجودة

و قد شكّل هذا اليوم الوطني مناسبة لعرض مستوى التقدم والإنجازات المحققة في تنفيذ المشروع الوطني للشهادة داخل مراكز التكوين. كما أتاح إبراز تجارب المراكز المنخرطة وأفضل الممارسات المعتمدة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الشركاء التقنيين، إضافة إلى تقديم مقاربات تكميلية للتحسين المستمر، ولا سيما منهجية Lean Management ومقاربة 5S.

و من بين النتائج المنتظرة لهذا المشروع، تعزيز الإشعاع المؤسساتي للمشروع الوطني لشهادة ISO 21001:2025، وتثمين خبرات وتجارب المراكز المستفيدة، وتحديد واضح للمراحل المقبلة من المشروع.

