Français
Anglais
العربية
الأخبار

اليوم الوطني لمعيار ISO 21001:2025 تحديث و تعزيز جودة التكوين المهني بشكل مستدام

اليوم الوطني لمعيار ISO 21001:2025 تحديث و تعزيز جودة التكوين المهني بشكل مستدام

في إطار المشروع الوطني للحصول على شهادة ISO 21001:2025 الذي يهدف إلى التعزيز المستدام لجودة وأداء منظومة التكوين المهني، نُظّم يوم وطني بتاريخ الأربعاء 14 جانفي 2026 بنزل الشيراتون، وذلك بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود وبمشاركة أبرز الفاعلين المؤسساتيين والتقنيين في القطاع.

و تندرج هذه المبادرة ضمن التوجه الوطني الرامي إلى تحديث منظومة التكوين المهني وتحسينها المستمر، من خلال اعتماد مراجع دولية معترف بها. ويُعد معيار ISO 21001:2025، الخاص بمؤسسات التعليم والتكوين، رافعة استراتيجية لتعزيز الأداء والحوكمة وملائمة برامج التكوين مع متطلبات سوق الشغل.

و يُنفَّذ مشروع التكوين بين-المؤسسات مع القطاع الخاص – FIESP II من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبشراكة وثيقة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني (MEFP)، حيث يواكب حالياً تسعة مراكز للتكوين المهني عملية تطبيق وتوطيد متطلبات معيار ISO 21001:2025. .

و يرتكز ذلك على مقاربة تدريجية ومندمجة، تجمع بين الدعم المنهجي، وتعزيز قدرات الأطر والفرق التربوية، وملائمة العمليات مع متطلبات المعيار، إلى جانب تتبع الأداء والتحسين المستمر.

و لا تهدف هذه المقاربة إلى نيل الشهادة فحسب، بل أيضاً إلى ترسيخ ثقافة الجودة بشكل مستدام داخل مؤسسات التكوين، بما يسهم في تحسين قابلية تشغيل المتعلمين وتعزيز التوافق بين عرض التكوين واحتياجات سوق الشغل.

ممارسات فعّالة لإدارة الجودة

و قد شكّل هذا اليوم الوطني مناسبة لعرض مستوى التقدم والإنجازات المحققة في تنفيذ المشروع الوطني للشهادة داخل مراكز التكوين. كما أتاح إبراز تجارب المراكز المنخرطة وأفضل الممارسات المعتمدة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الشركاء التقنيين، إضافة إلى تقديم مقاربات تكميلية للتحسين المستمر، ولا سيما منهجية Lean Management ومقاربة 5S.

و من بين النتائج المنتظرة لهذا المشروع، تعزيز الإشعاع المؤسساتي للمشروع الوطني لشهادة ISO 21001:2025، وتثمين خبرات وتجارب المراكز المستفيدة، وتحديد واضح للمراحل المقبلة من المشروع.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

386
الأخبار

باجة : معتمد مجاز الباب يتابع عملية توزيع مادة الأمونيتر على الفلاحين

303
الأخبار

منوبة : الشروع في معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة و اعلان طلب عروض لإعادة تركيز المطبات الارتجاجية الضرورية
298
الأخبار

الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه
268
الأخبار

مفتي الجمهورية يعلن عن أول أيام شهر شعبان 1447
264
اقتصاد وأعمال

الوكالة العقارية للسكنى تعلن عن عدد من تقسيماتها الاجتماعية الجديدة بأريانة و بن عروس و المهدية
260
الأخبار

وزير البيئة يؤدّي زيارة ميدانية إلى صفاقس لمتابعة برنامج تشجير الطرقات السيارة
258
الأخبار

الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي يوم الثلاثاء القادم
253
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تحدث قباضات مالية جديدة في ثلاث ولايات و مركزا لاستخلاص المحاصيل
252
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : حان الوقت للعناية بالنقل الجوي و تطوير كل المطارات و فتح الأجواء للشركات العالمية في سماء مفتوحة…
244
الأخبار

تغيرات في الوضع الجوي بداية من هذه الليلة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى