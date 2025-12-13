Français
Anglais
العربية
الأخبار

اليوم انطلاق الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية

اليوم انطلاق الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية

تنطلق اليوم الدورة السادسة و الثلاثون من أيام قرطاج السينمائية، في موعد ثقافي و فني متجدد يُعدّ احتفالًا حقيقيًا بالفن السابع و بقضايا الإنسان و الحياة و يؤكد مرة أخرى مكانة هذا المهرجان كأحد أعرق التظاهرات السينمائية

و يعود تأسيس المهرجان إلى سنة 1966 على يد الراحل الطاهر شريعة، الذي آمن بدور السينما كأداة للالتزام و التعبير الحر، و جعل منها صوتًا للإنسان و قضاياه في مختلف أنحاء العالم.

و تتميّز هذه الدورة ببرنامج ثري يضم عددًا هامًا من الأفلام من مدارس و تجارب سينمائية متعددة، ما يوفّر للجمهور اختيارات واسعة ضمن بانوراما سينمائية متنوعة تعكس ثراء الإبداع و اختلاف الرؤى.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

614
أخر الأخبار

باجة: 10 إصابات في حادث مرور بطريق نفزة

393
أخر الأخبار

حافظ العموري يكشف خفايا أزمة الصناديق الاجتماعية وسبل تجاوز عجزها المالي [فيديو]
344
الأخبار

العثور على جثتي شابين بمدنين..مصطفى عبد الكبير يشير إلى عملية تصفية إجرامية
282
اقتصاد وأعمال

نشر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية
273
اقتصاد وأعمال

رئيسة الحكومة: تطوّر نسق الاستثمارات الخارجيّة في تونس بأكثر من 21 % [فيديو]
273
الأخبار

مدرب المنتخب الفلسطيني : “رغم الظروف الصعبة، سعينا لإسعاد الجماهير”
270
اقتصاد وأعمال

رئيسة الحكومة: أكثر 4000 أجنبية مؤسسة إختارت الإستثمار في تونس [فيديو]
270
الأخبار

هل سيكون توغاي حاضر في كأس إفريقيا بالمغرب ؟ [فيديو]
267
الأخبار

فرنسا : اليسار ينتصر في البرلمان و نهاية معاناة طويلة مع بطاقات الإقامة
الأخبار

اليوم ..المنتخب الوطني التونسي يدخل في تربّص مغلق بطبرقة استعداداً للكان

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى