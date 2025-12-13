اليوم انطلاق الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تنطلق اليوم الدورة السادسة و الثلاثون من أيام قرطاج السينمائية، في موعد ثقافي و فني متجدد يُعدّ احتفالًا حقيقيًا بالفن السابع و بقضايا الإنسان و الحياة و يؤكد مرة أخرى مكانة هذا المهرجان كأحد أعرق التظاهرات السينمائية

و يعود تأسيس المهرجان إلى سنة 1966 على يد الراحل الطاهر شريعة، الذي آمن بدور السينما كأداة للالتزام و التعبير الحر، و جعل منها صوتًا للإنسان و قضاياه في مختلف أنحاء العالم.

و تتميّز هذه الدورة ببرنامج ثري يضم عددًا هامًا من الأفلام من مدارس و تجارب سينمائية متعددة، ما يوفّر للجمهور اختيارات واسعة ضمن بانوراما سينمائية متنوعة تعكس ثراء الإبداع و اختلاف الرؤى.

