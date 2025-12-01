Français
اليوم: انطلاق حصة التّجنيد الرابعة لسنة 2025

تنطلق اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 حصة التجنيد الرابعة لسنة 2025 والتي تتواصل إلى غاية يوم 2 جانفي 2026.

وتشمل حصة التجنيد، الشبّان مواليد الثلاثية الرابعة من سنة 2005 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000، الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ سابق لها، بأنه سيقع للغرض تركيز لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة، داعية الشبّان المعنيين إلى التقـدّم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من ولايات تونس وسـوسة وباجة وقـابس والقصرين، مصحوبين ببطاقـة التعريف الوطنية.

وأشارت الى أنه يُمكـن الإتّصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية لمزيد الإرشادات :71.896.055 – 71.896.870 – 71.896.111 – 71.896.317 – 71.896.488

وكان النقيب مختار الزكراوي عن إدارة التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني، أكد الأسبوع الماضي خلال حضوره في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، أن عدد المتقدمين للخدمة العسكرية خلال سنة 2025 تضاعف مقارنة بسنوات 2022 و2023 و2025.

