اليوم .. انقطاعات واضطرابات في توزيع الماء  بـ 3 ولايات 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تشهد عدة مناطق تابعة لولايات قابس وتطاوين ومدنين، بداية من الساعة العاشرة من صباح اليوم الإثنين، اضطرابا في توزيع الماء الصالح للشرب، وذلك على خلفية أشغال صيانة وتعهد بمحطة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس.

وأوضحت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ سابق، أن هذه الاضطرابات تشمل المناطق التابعة لمعتمديتي قابس الجنوبية ومارث من ولاية قابس، ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن من ولاية تطاوين، إضافة إلى معتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين.

وتندرج هذه الأشغال في إطار عمليات الصيانة الدورية الرامية إلى ضمان استمرارية عمل محطة تحلية مياه البحر بالزارات وتحسين جودة التزود بالماء الصالح للشرب بالجهات المعنية.

ومن المنتظر أن يُستأنف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا يوم غد الثلاثاء 24 فيفري 2026، بداية من الساعة العاشرة ليلا، مع عودة تدريجية للوضع العادي بكافة المناطق المتضررة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



