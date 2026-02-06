Français
الأخبار

اليوم: تنظيم حملة للتبرع بالدّم بالمعهد الفرنسي بتونس

اليوم: تنظيم حملة للتبرع بالدّم بالمعهد الفرنسي بتونس

ينظم، المعهد الفرنسي بتونس، اليوم الجمعة،حملة للتّبرع بالدّم بالتّعاون مع المركز الوطني لنقل الدّم والجمعية التّونسية للنّهوض بالتبرع بالدم.

ودعا المعهد، أي شخص يتراوح عمره بين 18 و65 عاما ويزن 50 كيلوغراما على الاقل وليس لديه مانع طبي، إلى الحضور بمقرّه بالعاصمة للتبرع بالدّم والمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية المفتوحة للجميع.

وأبرز، أنّ هناك حاجة ماسة للمتبرعين من فصيلة الدم “O” لأن خلايا دمهم الحمراء متوافقة مع عدد كبير جدا من المرضى.

وفسر المعهد، أنّ التبرع بالدم يساهم في ضمان علاج العديد من الأمراض وخاصة السرطانات المتعلقة بخلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية ونخاع العظم، وفق ذات المصدر.

تعليقات

