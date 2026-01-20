Français
اليوم: تواصل نزول الأمطار مع تساقط البرد

يتواصل اليوم الثلاثاء، نزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال والوسط الشرقي و محليا الجنوب الشرقي بما في ذلك جهة صفاقس مع تساقط البرد.

وتشهد درجات الحرارة انخفاضا وتتراوح القصوى بين 06 و 10 درجات بالمناطق الغربية للشمال و الوسط و بين  11 و 15 درجة ببقية المناطق.

وتكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الغربي بالجنوب قوية إلى قوية جدا قرب السواحل و أثناء ظهور السحب الرعدية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر.

والبحر شديد الهيجان الى عنيف بالشمال.

 

