اليوم : جلسة عامة للتصويت على مقترح قانون الكراء المُملك (فيديو)

يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 11 فيفري 2026 جلسة عامة بداية من الساعة العاشرة.

ويتضمن جدول الأعمال النظر في:

*مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشّركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرّخ في 10 سبتمبر 1957 (عدد 89/2025).

ونص المشروع على أنه يمكن للشّركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية ولفروعها بيع المساكن الاجتماعية الممولة من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بالتقسيط أو بمقتضى عقود الكراء المملّك .

*ومشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلّق بإحداث شركة النّهوض بالمساكن الاجتماعية (عدد 90/2025).

وتضمن هذا المشروع إضافة فصل وحيد ينص على بيع المساكن الاجتماعية الممولة من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بالتقسيط أو بمقتضى عقود الكراء المملّك.

