سياسة

اليوم: جلسة عامة للنّظر في مشاريع 3 قوانين أساسية

يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 جلسة عامة، للنّظر في 3 مشاريع قوانين أساسية.

*مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب)لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، عدد 119/2025

*ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى. عدد 120/2025

*و مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية، عدد 121/2025.

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

