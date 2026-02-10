Français
سياسة

اليوم : جلسة مشتركة بين لجنتي المالية والادارة حول “الفوترة الإلكترونية”

تستمع كل من لجنة المالية والميزانية ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحومة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب في إطار جلسة مشتركة اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2026 إلى ممثلي وزارة تكنولوجيات الاتصال ومدير عام الوكالية الوطنية للمصادقة اللالكترونية وإلى ممثلي وزارة المالية ومدير عام شبكة تونس للتجارة حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 ( عدد 12/2026).

ويركّز هذا المقترح، على وجه الخصوص، على تعديل فصول متعلقة بـ«الفوترة الإلكترونية»، بهدف مراجعة جملة من الإجراءات الجبائية أو الاقتصادية التي أقرتها ميزانية سنة 2026.

 

