اليوم: دخول فصل الربيع رسميًا في تونس 

يشهد اليوم الجمعة 20 مارس 2026 دخول فصل الربيع رسميًا في تونس، تزامنًا مع حدوث ظاهرة الاعتدال الربيعي.

ووفقًا لـ المعهد الوطني للرصد الجوي، فإن هذه الظاهرة الفلكية تحصل على الساعة 15:45 بتوقيت غرينيتش، أي 16:45 بالتوقيت المحلي.

ويُعد الاعتدال الربيعي من أبرز الظواهر الفلكية، حيث تكون الشمس عمودية تقريبًا على خط الاستواء، نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميلان محورها.

وخلال هذه الفترة، يتساوى تقريبًا طول الليل والنهار في معظم مناطق العالم، حيث تشرق الشمس من الشرق وتغرب في الغرب.

ومن هذا اليوم، تبدأ ساعات النهار في الارتفاع تدريجيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، إيذانًا بقدوم فصل الربيع، في حين يدخل النصف الجنوبي في فصل الخريف.

